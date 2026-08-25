Представлены умные часы Garmin Fenix 9 и Fenix 9 Pro

Представлены смарт-часы Garmin Fenix 9/Pro. Некоторые модели Pro будут поддерживать солнечную зарядку.

В этой серии часов продолжается классический дизайн семейства Fenix, они получили цельнометаллический корпус из титанового сплава, с выгравированным на правой стороне корпуса логотипом Fenix, при этом сохранены 5 физических кнопок.

В версии Pro будут доступны модели с AMOLED-экраном (43 мм и 47 мм), а также полуотражающая, полупрозрачная модель с солнечной зарядкой (47 мм). Стандартная версия доступна только в варианте с AMOLED-экраном 47 мм.

Подробности будут опубликованы дополнительно.