Представлены умные часы Garmin Fenix 9 и Fenix 9 Pro

В этой серии часов продолжается классический дизайн семейства Fenix

Носимая электроника

Представлены смарт-часы Garmin Fenix 9/Pro. Некоторые модели Pro будут поддерживать солнечную зарядку.

В этой серии часов продолжается классический дизайн семейства Fenix, они получили цельнометаллический корпус из титанового сплава, с выгравированным на правой стороне корпуса логотипом Fenix, при этом сохранены 5 физических кнопок.

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Источник изображения: Garmin/ithome

В версии Pro будут доступны модели с AMOLED-экраном (43 мм и 47 мм), а также полуотражающая, полупрозрачная модель с солнечной зарядкой (47 мм). Стандартная версия доступна только в варианте с AMOLED-экраном 47 мм.

Подробности будут опубликованы дополнительно.

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