Honor Win 2 с батареей 10 100 мАч, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и камерой 200 Мп возглавил рейтинг Android-флагманов по версии Master Lu

Honor WIN 2 занял первое место в рейтинге самых производительных Android-смартфонов октября 2026 года по версии Master Lu, опередив OnePlus 16 и Red Magic 12 Pro+.

Устройство набрало 2 358 535 баллов. Второе место досталось Red Magic 12 Pro+ с результатом 2 217 644 балла, третьим стал OnePlus 16, получивший 2 206 536 баллов. Ещё один представитель Honor, WIN RT 2, занял четвёртую позицию с 2 166 287 баллами.

В рейтинге плавности работы интерфейса WIN 2 также оказался лидером, набрав 237,39 балла. OnePlus 16 получил 233,61 балла, а WIN RT 2 — 230,19 балла. При этом в тестах ИИ первое место досталось OnePlus 16, тогда как Honor WIN 2 занял вторую строчку, опередив Red Magic 12 Pro+. Таким образом, смартфон Honor продемонстрировал лучшие результаты сразу в двух из трёх категорий.

Устройство построено на 2-нм однокристальной системе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и набирает 5 702 964 балла в AnTuTu. Предусмотрены до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra Pro и накопитель UFS 4.1 объёмом до 1 ТБ. Смартфон оснащён аккумулятором на 10 100 мА·ч, поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 80 Вт. Также заявлены Android 17 с MagicOS 11, отдельная игровая кнопка и защита IP69/IP69.