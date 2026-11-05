Глобальный Honor Magic 9 Pro Max и его комплект поставки показали вживую: смартфон получил камеру с технологиями ARRI

Редакция GSMArena получила глобальную версию Honor Magic9 Pro Max для тестирования и опубликовала фотографии устройства.

Комплект включает смартфон в цвете Moss Green, полупрозрачный силиконовый чехол с зелёным оттенком, зарядное устройство мощностью 100 Вт и кабель USB. При этом адаптер оснащён устаревающим разъёмом USB-A вместо USB-C.

Дизайн новинки заметно отличается от предшественника: вместо обычной круглой площадки камер используется оформление, вдохновлённое профессиональными кинокамерами ARRI. Корпус выполнен из цельного металлического каркаса, а на задней панели предусмотрена стеклянная вставка для беспроводной зарядки.

Среди органов управления выделяются программируемая кнопка ИИ на левой грани и отдельная клавиша камеры, поддерживающая нажатия и сенсорное управление, как в iPhone Pro. Однако главной особенностью смартфона стала камера с технологиями немецкой компании ARRI, известной профессиональными кинокамерами Alexa. Производитель внедрил фирменную систему обработки цвета ARRI Image Science, профили ARRI Looks и кривую LogC3.

Смартфон поддерживает запись 10-битного видео с цветовым охватом ARRI Wide Gamut 3 и цветовой субдискретизацией 4:2:2 в формате APV. Пользователи смогут применять более 10 000 LUT-профилей для настройки цветопередачи. Причём LUT можно подключать непосредственно во время записи Log-видео, сразу видя приближенный к итоговому результат.