Такой же компактный, как iPhone 13 mini, с экраном 5,3 дюйма, съёмной батареей и обновлениями в течение 5 лет. Нетипичный смартфон Enough Phone доступен для заказа ⁠ 5

В рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter стал доступен к заказу необычный по современным меркам смартфон Enough Phone. Устройство получило 5,3-дюймовый экран и конструкцию, позволяющую самостоятельно заменить аккумулятор.

Размеры корпуса составляют 133 × 64 мм, по габаритам он близок к iPhone 13 mini. При этом толщина Enough Phone достигает 12 мм: задняя крышка крепится винтами, а не вклеена, благодаря чему установленную внутри батарею ёмкостью 3500 мА·ч можно относительно легко заменить.

Покупателям предложены два варианта программной платформы: полноценная Android 17 или упрощённая OdysseyOS, в которой, в частности, нет социальных сетей. В обоих случаях производитель обещает выпускать обновления безопасности до 2032 года.

По характеристикам Enough Phone соответствует среднему классу. В основе устройства — SoC MediaTek Dimensity 7500, объемы памяти — 8 и 128 ГБ. Предусмотрен слот для карт microSD. В основной камере используется 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма, фронтальная камера — с 32-мегапиксельным датчиком. Разрешение экрана составляет 1520 × 720 пикселей. Также предусмотрены сканер отпечатков пальцев в кнопке блокировки, NFC и GPS. Корпус выполнен из пластика и не защищён от воды.

На Kickstarter Enough Phone предлагают за $400 по специальной цене для первых покупателей, первые поставки запланированы на май 2027 года. В указанную стоимость не входят доставка, НДС и таможенные пошлины.