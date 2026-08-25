Intel подтвердила 256-ядерные Xeon Diamond Rapids и представила GPU Crescent Island с поддержкой до 480 ГБ памяти LPDDR5X

Intel раскрыла новые подробности серверных процессоров Xeon следующего поколения Diamond Rapids. Компания подтвердила, что флагманские конфигурации будут иметь до 256 ядер.

В процессоре Diamond Rapids в полной мере используются запатентованные технологии Intel, сочетающие в себе технологический процесс Intel 18A-P, технологию 3D-упаковки Foveros Direct.

Процессор поддерживает расширения APX и AMX; оснащен 28 ГБ кэш-памяти последнего уровня (LCL); поддерживает 16-канальную память со скоростью передачи данных до 12800 МТ/с.

В Diamond Rapids используется общая компоновка, при которой вычислительный кристалл расположен снаружи, а кристалл ввода-вывода — внутри. Эти два типа модулей соединены между собой через стандартный корпус UCIe, без использования EMIB.

Компания Intel также представила Crescent Island, графический процессор для центров обработки данных. Основанный на архитектуре Xe3P, он имеет 32 ядра Xe и 256 модулей XMX; поддерживает до 480 ГБ памяти LPDDR5X; и использует форм-фактор PCIe AIC с воздушным охлаждением мощностью 350 Вт.