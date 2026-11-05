Аэропорты на скорости 5G: «МегаФон» подключил Внуково и Кольцово

«МегаФон» первым среди российских операторов обеспечил пассажирам доступ к сети 5G в двух крупных аэропортах — московском Внуково и екатеринбургском Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Во Внуково технические возможности сети позволяют передавать данные на скорости до 1 Гбит/с.

При организации покрытия оператор учитывал расположение пассажирских и технических зон. В Кольцово сеть пятого поколения работает на территории аэровокзального комплекса, включая зоны обслуживания пассажиров и воздушных судов. Во Внуково сигнал охватывает не только терминалы, но и подъездные дороги, парковки, ангары и другие технические объекты.

По данным «МегаФона», высокий спрос на мобильный интернет в аэропортах подтверждается объёмами трафика. С начала осени абоненты оператора в Кольцово израсходовали столько данных, сколько потребовалось бы для просмотра более 16 млн коротких видео.