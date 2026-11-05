Звук из-под подушки, который не разбудит человека рядом. Представлена «сонная» колонка Baseus Sleep SK1

Sleep SK1 передаёт звук через вибрацию, позволяет слушать музыку и засыпать под белый шум, не мешая окружающим

Baseus представила в Китае необычную Bluetooth-колонку Sleep SK1, предназначенную для использования во время сна.

Устройство размещается непосредственно под подушкой и позволяет слушать музыку, подкасты и аудиокниги без наушников и практически не беспокоя человека рядом.

Звук из-под подушки, который не разбудит человека рядом. Представлена «сонная» колонка Baseus Sleep SK1
Источник изображения: gizmochina // Baseus

Толщина корпуса составляет всего 14 мм, длина — 16,5 см, а масса — 44 г. Колонка использует два симметричных вибрационных излучателя, которые передают звук через подушку непосредственно к голове пользователя. Лучше всего технология работает с подушками толщиной менее 8 см.

Новинка поддерживает Bluetooth 6.0, а также автономное воспроизведение без подключения смартфона. Через фирменное приложение доступны более 100 звуковых дорожек для расслабления, включая шум дождя, потрескивание костра и ASMR. Предусмотрены таймер сна на 30–120 минут и настройка до 10 будильников. Благодаря направленной передаче звука устройство может разбудить владельца, не потревожив окружающих. На боковой стороне установлен небольшой дисплей с часами, уровнем заряда и индикацией режима работы.

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Источник изображения: gizmochina // Baseus

Колонка получила аккумулятор ёмкостью 300 мА·ч, обеспечивающий более 10 часов воспроизведения. Для зарядки используется USB-C, полный цикл занимает около двух часов. Корпус выполнен из огнестойких материалов с матовым покрытием. В Китае Baseus Sleep SK1 уже появилась на площадке JD.com по цене 184 юаня (около 28 долларов).

Комфортный домЗвукBaseusИсточники:gizmochina

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