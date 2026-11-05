Продажи выросли на 170% по сравнению с предыдущим поколением. Серия Huawei Nova 16 разошлась тиражом более 3 млн смартфонов ⁠ 1

Совокупные продажи смартфонов Huawei Nova 16 достигли примерно 3,182 млн экземпляров. Серия вышла на рынок Китая в июне 2026 года и преодолела отметку в 3 млн устройств менее чем за пять месяцев.

За последнюю неделю показатель увеличился ещё на 116 400 смартфонов. В первые дни продаж новинки опережали модели Nova 15 на 170%: первый миллион устройств удалось реализовать всего за 39 дней, после чего линейка вошла в пятёрку самых популярных смартфонов среднего класса.

В семейство входят четыре модели: Nova 16, Nova 16 Pro, Nova 16 Ultra и Nova 16z. Начальная цена составляет 2999 юаней (450 долларов), а с учётом государственной субсидии в Китае она снижается до 2549,15 юаня (380 долларов). Базовая версия получила 6,68-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Модели Pro и Ultra оснащены 6,84-дюймовыми LTPO OLED-панелями с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит.

Huawei Nova 16 Источник изображения: huaweicentral // Huawei

Nova 16 Pro и Ultra получили основную камеру на 200 Мп с сенсором RYYB и оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный телеобъектив, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и мультиспектральный датчик. У стандартной модели установлены две камеры по 50 Мп без сверхширокоугольного модуля. Все три смартфона оснащены аккумуляторами ёмкостью 7000 мА·ч и поддерживают проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Более доступная Nova 16z получила 6,7-дюймовый OLED-экран, основную камеру на 50 Мп, 50-мегапиксельную фронтальную камеру и батарею на 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт и обратной зарядки на 5 Вт.