АКБ 8000 мА·ч, камера 200 Мп, 200-кратный зум и зарядка 100 Вт. Представлена глобальная версия Honor Magic 9 Pro Max

Honor представила в Гонконге флагманский Magic 9 Pro Max перед глобальным запуском. Смартфон оснащён 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1320 × 2868 пикселей, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 10 000 нит.

За производительность отвечает новая однокристальная система Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с графикой Adreno 850. Устройство весит 233 г при толщине корпуса 8,59 мм. Доступны три цвета: зелёный, серебристый и чёрный.

Основная камера включает три модуля: главный сенсор на 200 Мп размером 1/1,28 дюйма, 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с оптическим зумом 3,5× и цифровым увеличением до 200×, а также широкоугольный модуль на 50 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 55 Мп и дополнена датчиком глубины. Среди особенностей также поддержка внешних телеконвертеров, профессиональных видеонаборов и стереодинамиков с ИИ.

Главное отличие гонконгской версии — аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч вместо 8800 мА·ч у других модификаций. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная SuperCharge на 80 Вт.

Смартфон работает под управлением Android 17 с оболочкой MagicOS 11. Версия с 12/512 ГБ стоит 10 999 гонконгских долларов, а вариант с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти — 14 999 долларов.

Продажи начнутся 19 ноября.