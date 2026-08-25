Необычно широкий экран 16:9,5, рамка 1 мм, аккумулятор 7000 мА•ч и HarmonyOS 7. Huawei Pura X View поступит в продажу 7 сентября

Huawei определилась с датой начала продаж нового флагманского смартфона Pura X View. Как сообщил глава потребительского бизнеса компании Хэ Ган, устройство, представленное на прошлой неделе, поступит в продажу 7 сентября. В этот же день Huawei представит складной смартфон Mate XT 2.

Pura X View позиционируется как первый смартфон-моноблок с широким экраном. Он получил 6,39-дюймовую панель с соотношением сторон 16:9,5 и рекордной, по заявлению производителя, площадью экрана относительно корпуса — 96,1%. Рамка со всех четырех сторон имеет ширину всего 1,05 мм.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 7000 мА•ч и работает под управлением HarmonyOS 7. Толщина корпуса составляет 6,68 мм, масса — 201 г. Максимальный объем встроенной памяти достигает 1 ТБ.

Pura X View уже доступен для предварительного заказа в трех конфигурациях памяти и четырех цветах. Ожидается, что Huawei одновременно с началом продаж раскроет остальные характеристики и цены устройства.