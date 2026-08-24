Haval Jolion теперь от 2,1 млн рублей. Цены на популярные Haval в России снова поменялись

Haval в августе обновила российские прайс-листы, повысив цены на три кроссовера. Все версии Jolion и H3 стали дороже на 50 тыс. рублей, а у семейного M6 такое же повышение получила только комплектация с механической коробкой передач.

Haval Jolion теперь стоит от 2,1 млн рублей за переднеприводную версию с 1,5-литровым мотором мощностью 143 л.с. и 6-ступенчатой механикой. Максимальная цена — 2,95 млн рублей за полноприводный вариант «Техно+» с 150-сильным турбомотором и 7-ступенчатым «роботом».

Цены на Haval H3 начинаются с 2,75 млн рублей за переднеприводную версию «Оптимум» с двигателем 1.5 мощностью 143 л.с. Самая дорогая комплектация «Техно+» с полным приводом и 177-сильным мотором теперь стоит 3,549 млн рублей.

У Haval M6 повышение затронуло только версию «Оптимум» с 6-ступенчатой механикой — ее стоимость достигла 2,1 млн рублей. Вариант с 7-ступенчатой роботизированной коробкой остался по прежней цене — 2,35 млн рублей.