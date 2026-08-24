BYD Seagull нового поколения превратился из мини-электромобиля в полноценный хэтчбек: длина выросла до 4,2 м, появился лидар

Новый Seagull получил увеличенный кузов, пять мест и более продвинутую электронику

BYD Seagull нового поколения заметно отличается от нынешней версии. Электромобиль стал значительно крупнее и теперь получил лидар на крыше — прежде всего это указывает на серьезное обновление системы помощи водителю.

Габариты нового Seagull составляют 4205 × 1810 × 1570 мм при колесной базе 2650 мм. По сравнению с актуальной моделью длина увеличилась сразу на 425 мм, а расстояние между осями — на 150 мм. Вместо четырехместного салона автомобиль получил компоновку на пять человек.

Внешность также полностью переработана. Спереди появились узкие многоугольные фары и более угловатый бампер. Сбоку — черные защитные накладки на колесных арках и полускрытые дверные ручки. Самой заметной деталью стал выступающий лидар на крыше. В результате Seagull теперь больше напоминает компактный семейный хэтчбек, чем городской микроавтомобиль.

Электрическая силовая установка сохранилась. Автомобиль оснащается электромотором мощностью 95 кВт и LFP-батареей. Ожидается несколько вариантов с запасом хода от 305 до 405 км.

Салон тоже получил новую архитектуру. Здесь появился крупный «плавающий» центральный дисплей, на который перенесли информацию, ранее отображавшуюся на отдельной приборной панели. Предусмотрены беспроводная зарядка смартфона, вместительная ниша под центральной консолью и новый двухспицевый руль. Сиденья украшены красной прострочкой.

Ранее мы писали о бестселлере BYD Seagull в России, когда модель только появилась на рынке по цене от 1,85 млн рублей.