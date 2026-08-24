Geely поменяла цены в России: сколько теперь стоят Coolray, Cityray и Okavango
Сильнее всего выросли цены на Cityray
Geely вновь переписала российские прайс-листы. Во второй половине августа цены сразу на три кроссовера бренда выросли на 25–55 тыс. рублей. Это уже второе повышение стоимости этих моделей за месяц.
Geely Coolray прибавил 30 тыс. рублей и теперь предлагается в единственной комплектации «Эксклюзив» за 2,945 млн рублей. Кроссовер оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом.
Geely Cityray подорожал сразу на 55 тыс. рублей во всех четырех комплектациях. Теперь цены начинаются с 2,925 млн рублей за «Комфорт» и достигают 3,355 млн рублей за версию «Спорт». Здесь используется тот же 147-сильный двигатель 1.5 и 7DCT.
Трехрядный Geely Okavango стал дороже на 25 тыс. рублей. Версия «Люкс» теперь стоит 3,805 млн рублей, а «Флагман» — 4,026 млн рублей. Под капотом — 2,0-литровый турбомотор мощностью 200 л.с., 7-ступенчатая роботизированная коробка и передний привод.
Примечательно, что в начале августа цены на все эти модели уже повышались на 7–40 тыс. рублей. Таким образом, за один месяц российские цены на отдельные комплектации Geely выросли почти на 100 тыс. рублей.
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