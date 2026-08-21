Ещё одна попытка: вышло новое приложение «Т-банка» для iPhone

«Т-банк» снова выпустил официальное приложение для iPhone, его уже можно бесплатно скачать в App Store. Теперь оно называется K8CHEN PRO, в онлайн-магазине приложений указано, что с его помощью можно спроектировать кухню.

Изображение: скриншот из App Store

В банке отметили, что в новом приложении приходят «пуш-уведомления», и пользователь сможет получить всю необходимую информацию. Также заявлено, что приложение адаптировано к внешним угрозам и не отключится из-за санкций. В «Т-банке» рекомендовали загрузить обновление как можно быстрее, поскольку вскоре оно может быть удалено.

Предыдущая версия приложения «Т-банка» для iOS вышла 3 августа и называлась Air Pilot Log. Впоследствии оно было удалено Apple.