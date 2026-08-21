Солнце готовит мощный удар: 21–22 августа ожидаются вспышки максимального класса X

Институт прикладной геофизики прогнозирует на 21–22 августа возникновение вспышек высшего, X-класса.

Вспышечная солнечная активность [21 и 22 августа], в основном, умеренная, ожидаются вспышки класса Х. Институт прикладной геофизики

Солнечные вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Каждый следующий класс соответствует увеличению мощности примерно в десять раз. Вспышки X относятся к наиболее мощным и в некоторых случаях сопровождаются выбросами солнечной плазмы.

Если такие облака направляются к Земле, они способны вызвать геомагнитные возмущения и магнитные бури. При этом сам прогноз вспышки класса X ещё не означает, что сильная магнитная буря обязательно произойдёт: для этого выброс плазмы должен быть направлен в сторону нашей планеты.