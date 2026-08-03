«Да, мы снова обновили приложение»: вышла новая версия «Т-банка» для iOS

«Т-банк» в своём официальном Telegram-канале сообщил о выпуске новой версии приложения для мобильных устройств на базе iOS. Оно доступно в онлайн-магазине App Store под названием Air Pilot Log и выглядит как навигационное приложение для полётов на воздушном шаре.

Изображение: App Store

В «Т-банке» рекомендуют скачать приложение как можно быстрее, пока его не удалили из App Store. Сообщается, что в новой версии доступны пуш-уведомления, а ещё она работает быстрее и стабильнее. Скачать новое приложение «Т-банка» можно бесплатно.