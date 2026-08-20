На Солнце резко выросла активность

За последние сутки на Солнце произошло 19 вспышек, что заметно больше показателей предыдущих дней.

Источник активности уже появился на видимом краю солнечного диска. Области присвоили номер 4513. Пока группа пятен выглядит относительно небольшой, однако её структура ещё не полностью вышла из-за края Солнца. Поэтому реальный масштаб активной области может оказаться значительно больше.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Солнечные пятна формируются мощными магнитными полями, которые возникают глубоко внутри звезды и постепенно поднимаются к поверхности. Поэтому нынешняя ситуация напоминает айсберг: видимая часть может не отражать настоящий масштаб магнитной структуры.

При этом повышенная геомагнитная активность сохраняется. Земля продолжает находиться в потоке более быстрого и горячего солнечного ветра, однако почти 20 часов заметных геомагнитных возмущений не фиксировалось. Отдельные всплески возможны до пятницы, а к выходным космическая погода, как ожидается, должна нормализоваться.