Baseus выпустила пауэрбанк за $25 с батареей 20 000 мА·ч, двумя кабелями и зарядкой 45 Вт

Компания Baseus представила внешний аккумулятор EnerFill FC11 Dual Cable Edition с батареей ёмкостью 20 000 мА·ч, двумя встроенными кабелями и поддержкой зарядки мощностью до 45 Вт. Устройство также оснащено дисплеем и соответствует обновлённым китайским требованиям безопасности, вступившим в силу в 2026 году. В Китае новинка появилась на площадке JD.com по стартовой цене 171 юань — $25.

Главная особенность EnerFill FC11 — два встроенных кабеля, поэтому для зарядки гаджетов не обязательно носить с собой отдельные провода. Кабель USB-C поддерживает мощность до 45 Вт, а Lightning предназначен для совместимых устройств Apple и обеспечивает зарядку мощностью до 27 Вт. Кроме того, на корпусе предусмотрены порты USB-C мощностью до 45 Вт и USB-A мощностью до 33 Вт.

Внутри установлены два литий-ионных элемента ёмкостью по 10 000 мА·ч. Заявленная ёмкость аккумулятора — 73 Вт·ч. Сам пауэрбанк можно заряжать через встроенный кабель USB-C или отдельный порт USB-C. Максимальная входная мощность достигает 30 Вт.

Габариты EnerFill FC11 — 111 х 68,2 х 32 мм, масса — 357 г. Корпус выполнен из матового огнестойкого пластика. На передней панели находится глянцевая полупрозрачная вставка с цифровым экраном, показывающим уровень оставшегося заряда в процентах.