Первый NAS Xiaomi доступен для заказа: 60 ТБ с медиатекой и резервным копированием смартфонов — от 400 долларов

Xiaomi открыла предварительные заказы на Xiaomi Smart Storage — первый сетевой накопитель компании. NAS предлагается в версиях на 4, 8 и 16 ТБ, однако при самостоятельной установке накопителей поддерживает до 60 ТБ. Открытые Продажи в Китае начнутся 27 августа.

Стоимость версии на 4 ТБ составляет 2699 юаней (400 долларов), вариант на 8 ТБ оценен в 3499 юаней (515 долларов), а модель на 16 ТБ — в 5499 юаней (810 долларов). По сравнению с ценами вовремя краудфандинговой кампании новинки подорожали соответственно на 400, 600 и 800 юаней.

Xiaomi Smart Storage представляет собой двухдисковый NAS, поддерживающий 3,5- и 2,5-дюймовые накопители. Максимально можно установить два жестких диска емкостью по 30 ТБ, получив суммарно 60 ТБ пространства. Готовая старшая конфигурация поставляется с жесткими дисками Western Digital Red.

Устройство оснащено 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Для подключения предусмотрены порт 2,5 GbE, USB-A 3.0 и HDMI 1.4.

NAS может стать частью экосистемы умного дома Xiaomi: в устройство встроен центральный шлюз, который, по утверждению компании, способен ускорить взаимодействие домашних устройств до трех раз.

Большое внимание уделено резервному копированию. Xiaomi Smart Storage может хранить записи сразу с четырех камер видеонаблюдения, причем архив при соответствующей емкости способен охватывать до 360 дней. Для смартфонов Xiaomi с HyperOS 3.0 и новее заявлено резервное копирование данных устройства и WeChat. Поддерживается до 16 пользовательских аккаунтов.

NAS также получил функции на базе ИИ для работы с фотографиями. Система автоматически классифицирует снимки и позволяет искать нужные изображения по содержимому. Предусмотрены семейный доступ и удаленное подключение со смартфонов, компьютеров и телевизоров. Бесплатный удаленный канал ограничен скоростью до 40 Мбит/с.

Отдельный набор возможностей предназначен для домашней медиатеки. NAS способен автоматически распознавать добавленные фильмы по названиям файлов, загружать обложки, названия, рейтинги и формировать каталог в виде стены постеров. Встроенный проигрыватель поддерживает распространенные видеоформаты, 4K HDR10, внешние субтитры и беспроводную трансляцию изображения. Телевизор также можно подключить напрямую через HDMI.

Для смартфонов Xiaomi на HyperOS 3.0 и новее доступ к сетевому хранилищу интегрирован непосредственно в штатный файловый менеджер, поэтому отдельное приложение для базовых операций не требуется.