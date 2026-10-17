Intel готовит игровой процессор без единого большого ядра. Такой может быть новинка линейки Arc G3

Но будет 8 малых ядер

Компания Intel, похоже, готовит новый игровой процессор линейки Arc G3 для портативных приставок, у которого при этом вообще не будет больших CPU-ядер.

Новинка засветилась в базе HWiNFO, где указана, как Panter Lake-H 080. Само ПО никаких подробностей не указывает, однако инсайдер Jaykihn говорит, что речь о конфигурации 0+8+0+4. То есть восемь малых ядер и четыре ядра Xe у iGPU.

Для сравнения, у текущих моделей Arc G3 процессорная часть имеет конфигурацию 4+8+4, то есть разница очень большая.

Intel готовит игровой процессор без единого большого ядра. Такой может быть новинка линейки Arc G3
Источник изображения: Videocardz

При этом ранее в Сети были данные о младшем процессоре линейки с конфигурацией 4+0+4+4, и инсайдер говорит, что Intel просто изначально рассматривала последний вариант, но в итоге может остановиться на новом. В любом из этих случаев речь идёт о заметно более слабом CPU, чем у текущих моделей, хотя для игр важнее то, что iGPU будет иметь всего четыре ядра Xe против 10 или 12 у имеющихся процессоров.

Зато такой CPU должен быть ещё более энергоэффективным, так что консоли на нём подойдут тем, кто на подобных устройствах предпочитает играть в нетребовательные современные либо старые игры.

ПроцессорыIntelИсточники:HWiNFOVideocardz

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