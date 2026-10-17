Nvidia не прощается с GeForce RTX 5090 — несмотря на то, что купить видеокарту становится всё сложнее

Топ-менеджер Nvidia опроверг слухи о прекращении выпуска GeForce RTX 5090

Топ-менеджер Nvidia опроверг сообщения о прекращении выпуска GeForce RTX 5090. По данным тайваньских СМИ, старший вице-президент компании Джефф Фишер заявил, что ускоритель останется важной частью линейки GeForce и продолжит поставляться на рынок.

Nvidia не прощается с GeForce RTX 5090 — несмотря на то, что купить видеокарту становится всё сложнее
Источник изображения: Nvidia

Ранее появились сообщения о том, что Nvidia остановила поставки RTX 5090, чтобы направить графические процессоры GB202 на производство ускорителей профессиональной серии RTX PRO. Также утверждалось, что новым флагманом потребительской линейки RTX 50 может стать RTX 5080 с 24 ГБ видеопамяти. Теперь эти сведения опроверг Фишер, который, по информации тайваньских изданий 4Gamers и CNA, назвал RTX 5090 исключительно важным продуктом для компании и подтвердил, что поставки видеокарты продолжатся.

Заявление прозвучало во время визита Фишера на Тайвань, где он участвовал в мероприятии, посвящённом запуску RTX Spark в Тайбэе. Топ-менеджер Nvidia также подчеркнул значение игрового направления и бизнеса GeForce для компании, отметив, что без этого сегмента нынешняя Nvidia не существовала бы в её нынешнем виде.

При этом слова Фишера не снимают вопросов о доступности RTX 5090. По сообщениям СМИ, видеокарта исчезла из официального магазина Nvidia, а крупные розничные сети, включая Micro Center, убрали её из ассортимента. Причины происходящего пока неясны: речь может идти о проблемах с поставками, нехватке компонентов или других ограничениях производства и распределения.

ВидеокартыNvidiaИсточники:WCCF@unikoshardware

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