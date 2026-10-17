9000 мАч, 100 Вт, 200 Мп, оптический зум 3,5х, разогнанная Snapdragon 8 Elite Gen 5 и вентилятор. Опубликовано первое изображение OnePlus Ace 7 Pro и OnePlus Ace 7

Официальная премьера — в конце октября

Ресурс ITHome опубликовал первое изображение двух новых моделей OnePlus — Ace 7 и Ace 7 Pro. На изображениях видны две цветовые версии устройства: с серебристой задней панелью, переходящей в медно-оранжевый оттенок, и со светло-голубым матовым корпусом. Смартфон получил прямоугольный блок основной камеры со встроенным вентилятором.

9000 мАч, 100 Вт, 200 Мп, оптический зум 3,5х, разогнанная Snapdragon 8 Elite Gen 5 и вентилятор. Опубликовано первое изображение OnePlus Ace 7 Pro и OnePlus Ace 7
Источник изображения: OnePlus через ITHome

По данным инсайдера Digital Chat Station, OnePlus Ace 7 Pro получит SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 с системой охлаждения с двумя воздушными потоками: один будет отводить тепло от SoC, а второй — охлаждать заднюю панель корпуса. Обычной Ace 7 тоже получит активное охлаждение.

Ace 7 Pro приписывают экран OLED с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц, до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, 200-мегапиксельную камеру (с датчиком Samsung HP5), перископный модуль с 50-мегапиксельным датчиком и оптическим зумом 3,5х, 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Емкость аккумулятора составит 9000 мА·ч, будет поддержка проводной зарядки мощностью 100 Вт. В качестве программной платформы ожидается ColorOS 17 на базе Android 17.

OnePlus уже открыла предварительное бронирование Ace 7 и Ace 7 Pro в своём китайском онлайн-магазине, официальная премьера ожидается 26 октября.

Мобильные телефоныOnePlusИсточники:ITHome

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