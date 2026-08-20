Unitree: роботы готовы к «моменту ChatGPT»

Генеральный директор китайской компании Unitree заявил, что отрасль приближается к «моменту ChatGPT» для роботов.

«Мы движемся к „моменту ChatGPT“ в области воплощенного интеллекта», — заявил Ван Синсин, основатель и генеральный директор стартапа из Ханчжоу, на крупной конференции по робототехнике в Пекине.

Глобальный бум искусственного интеллекта, изменивший мировую экономику, начался в конце 2022 года с прорывной разработки ChatGPT — большой языковой модели, ставшей переломным моментом и способствовавшей массовому внедрению.

Ван сказал, что отрасль приближается к прорыву, когда роботов можно будет размещать в незнакомой среде и выполнять большинство задач с помощью простых голосовых или текстовых инструкций.

«Мы надеемся, что в будущем мы увидим, как робот появится в незнакомом доме и сможет успешно выполнять примерно 80% задач с помощью голосовых или текстовых команд, — сказал он. — Это важный переломный момент для робототехнической отрасли, который положит начало взрывному росту».

Ранее Li Auto и Unitree Technology показали необычную рекламную коллаборацию, в которой человекоподобный робот выступает в роли автомобильного обозревателя.

Unitree Robotics официально представила нового человекоподобного робота, который способен прыгнуть с места на высоту 2 м. Это выше человеческого мирового рекорда в прыжке в высоту с места, составляющего около 1,8 м.