Представлен новый «Супермен»: гуманоидный робот Unitree прыгает в высоту на 2 метра и обгоняет любого человека

Робот развил 12,66 м/с и превысил человеческие рекорды, причём на его разработку ушло всего чуть больше трёх месяцев

Искусственный интеллект

Unitree Robotics официально представила нового человекоподобного робота, который уже на первых испытаниях показал впечатляющие спортивные результаты. Гуманоид с ногами длиной 0,85 м способен прыгнуть с места на высоту 2 м. Это выше человеческого мирового рекорда в прыжке в высоту с места, составляющего около 1,8 м.

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Источник изображения: Unitree Robotics/mydrivers

Робот разогнался до 12,66 м/с, превысив показатель 12,4 м/с, который компания приводит в качестве предельной скорости человека. Во время забега гуманоид сохранял устойчивость, быстро перестраивая положение конечностей и поддерживая динамический баланс.

По данным Unitree, на создание робота потребовалось чуть больше трёх месяцев. При этом компания подчёркивает, что нынешняя версия ещё далека от окончательно оптимизированного продукта и имеет значительный потенциал для дальнейшего улучшения.

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Источник изображения: Unitree Robotics

Параллельно Unitree представила колёсного робота-собаку As2-W. Он способен переносить до 16 кг при непрерывной нагрузке, проезжать более 30 км без груза и развивать до 6 м/с. Робот массой 25 кг выдерживает нагрузку до 180 кг, защищён по IP54 и может передвигаться вброд. Его позиционируют как походного помощника для переноски тяжёлого груза.

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