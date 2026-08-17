Представлен новый «Супермен»: гуманоидный робот Unitree прыгает в высоту на 2 метра и обгоняет любого человека

Робот развил 12,66 м/с и превысил человеческие рекорды, причём на его разработку ушло всего чуть больше трёх месяцев

Unitree Robotics официально представила нового человекоподобного робота, который уже на первых испытаниях показал впечатляющие спортивные результаты. Гуманоид с ногами длиной 0,85 м способен прыгнуть с места на высоту 2 м. Это выше человеческого мирового рекорда в прыжке в высоту с места, составляющего около 1,8 м.

Робот разогнался до 12,66 м/с, превысив показатель 12,4 м/с, который компания приводит в качестве предельной скорости человека. Во время забега гуманоид сохранял устойчивость, быстро перестраивая положение конечностей и поддерживая динамический баланс.

По данным Unitree, на создание робота потребовалось чуть больше трёх месяцев. При этом компания подчёркивает, что нынешняя версия ещё далека от окончательно оптимизированного продукта и имеет значительный потенциал для дальнейшего улучшения.

Параллельно Unitree представила колёсного робота-собаку As2-W. Он способен переносить до 16 кг при непрерывной нагрузке, проезжать более 30 км без груза и развивать до 6 м/с. Робот массой 25 кг выдерживает нагрузку до 180 кг, защищён по IP54 и может передвигаться вброд. Его позиционируют как походного помощника для переноски тяжёлого груза.