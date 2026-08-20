Утечка GTA VI показала ночной геймплей и новые механики

В двухминутном ролике за Джейсона засветились угон автомобилей, шокер, замедление времени

В сети появился уже второй за сутки фрагмент игрового процесса GTA VI. Более двух минут видео показывают ночную поездку Джейсона, драку с охранниками, использование электрошокера и угон грузовика.

Утечка раскрыла и несколько деталей игровой механики. При угоне автомобиля можно будет разбить окно или попытаться вскрыть замок. В игре также предусмотрен расход топлива, а во время последнего убийства в сцене может включаться эффект замедления времени.

Ещё одна интересная деталь — возможность сдаться полиции при столкновении с правоохранителями. В ролике также показан фрагмент сюжетной сцены с Джейсоном и Кэлом Хэмптоном.

Автор утечек Cyberleek заявляет, что намерен продолжать публикацию материалов, пока Rockstar Games и Take-Two Interactive не изменят своё отношение к игрокам.

GTA VI должна выйти 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Расширенную демонстрацию игры ожидают 27 августа.