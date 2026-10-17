Российские учёные вошли в топ-1% мировых исследователей в области ИИ

Четыре российских специалиста, связанных с Яндексом, Сколтехом и СПбГУ, вошли в топ-1% мировых исследователей в области искусственного интеллекта и обработки изображений по итогам 2025 года. Рейтинг составлен на основе научных публикаций и цитирований, собранных в международной базе Scopus.

Среди попавших в список — Артём Бабенко, руководитель лаборатории Yandex Research, и Людмила Прохоренкова, ведущий исследователь этой лаборатории и преподаватель Школы анализа данных Яндекса. В ту же категорию вошли Евгений Бурнаев, руководитель Центра искусственного интеллекта в Сколтехе и преподаватель Школы анализа данных, а также Сергей Николенко, научный руководитель совместной программы СПбГУ и Яндекса «Науки о данных».

В международном рейтинге представлены и известные зарубежные специалисты: Джеффри Хинтон, Ян Лекун, Йошуа Бенжио и Илья Суцкевер. Их работы сыграли заметную роль в развитии современных методов искусственного интеллекта.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Ещё один связанный с Яндексом учёный, Сергей Кузнецов, вошёл в топ-1% исследователей в области машинного обучения и анализа данных по совокупным показателям за всю научную карьеру. Георгий Айзель, метеоролог Яндекс Погоды, попал в топ-2% учёных в области инженерных геонаук и исследований окружающей среды. Он изучает, как машинное обучение помогает прогнозировать осадки и оценивать последствия изменения климата. Таким образом, рейтинг отмечает не только специалистов, непосредственно работающих над ИИ, но и учёных, применяющих его методы в других областях.

Рейтинг формируют на основе данных Scopus с учётом цитируемости публикаций, индекса Хирша, числа соавторов и положения исследователя в списке авторов научных работ. Методика позволяет оценивать влияние публикаций как за последний год, так и за всю карьеру. При этом высокая позиция отражает прежде всего научную цитируемость и не служит оценкой качества исследований учёного.