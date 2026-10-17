Луна уменьшилась на 45 метров: спутник Земли продолжает сжиматься — и новые разломы появляются до сих пор

Учёные обнаружили более 10 тыс. молодых тектонических разломов на поверхности Луны и оценили, насколько сильно спутник Земли уменьшился в размерах из-за постепенного остывания недр. Согласно исследованию, опубликованному 14 октября в журнале The Planetary Science Journal, за последние 400–800 млн лет радиус Луны сократился примерно на 45 м.

Работу возглавил Томас Уоттерс, почётный научный сотрудник Центра изучения Земли и планет Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института. Исследователи использовали снимки камеры Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC), установленной на орбитальном аппарате NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. На их основе учёные составили подробную карту лопастных уступов — форм рельефа, возникающих при сжатии и смещении лунной коры, — и небольших гряд на обширных тёмных равнинах Луны. Разломы обнаружили как в материковых возвышенностях, так и в лунных морях.

Если сокращение радиуса происходило с постоянной скоростью, Луна теряла примерно 6–11 см радиуса за миллион лет. Это соответствует около 0,1 микрометра в год. Для сравнения, средняя скорость движения тектонических плит Земли составляет около 1,5 см в год. На нашей планете примерно 90% тектонической и сейсмической активности сосредоточено вдоль границ плит, но Луна представляет собой единое твёрдое тело без системы раздельных литосферных плит.

Из-за этого разломы, возникающие при остывании и сжатии лунных недр, распределены по поверхности гораздо равномернее. Смещения по существующим разломам и образование новых могут происходить в разных районах Луны, а не только вдоль отдельных границ. Исследование также показало, что некоторые области отличаются повышенной тектонической активностью, а вот в районах с наиболее толстой корой разломов меньше.

Учёные также предложили объяснение тому, почему широкомасштабное образование молодых разломов, вероятно, началось сравнительно поздно в истории Луны. Толстая, сильно растрескавшаяся и пористая кора могла действовать как теплоизоляция, замедляя охлаждение внутренних слоёв и последующее сжатие спутника. По мере дальнейшей потери тепла этот процесс продолжается и сейчас. Аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter наблюдает Луну уже 17 лет и за это время передал миллионы изображений её поверхности.

«Количество молодых разломов, обнаруженных на снимках LROC, оказалось гораздо больше, чем я когда-либо представлял», — отметил Уоттерс. По словам учёного, по мере дальнейшего охлаждения и сжатия Луны существующие разломы будут увеличиваться, а новые — продолжать формироваться. Это означает, что лунная поверхность остаётся тектонически активной, несмотря на значительно более медленные процессы по сравнению с Землёй.