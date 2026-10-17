Asus представила витую пару для богатых : $42 за 1,5 метра

Asus представила игровой сетевой кабель ROG ZOOM Cat 8 10 Gigabit Gaming Network Cable, предназначенный для использования в паре с роутером ROG Octopus 8. Новинка поддерживает передачу данных со скоростью до 40 Гбит/с. В Китае кабель доступен в двух вариантах длины: 1,5 м за 299 юаней (около $42) и 3 м за 399 юаней (около $56).

Пропускная способность ROG ZOOM Cat 8 в четыре раза выше, чем у кабелей категории Cat 7, рассчитанных на передачу данных со скоростью до 10 Гбит/с. Компания позиционирует новинку как решение для игровых сетей, где важны высокая пропускная способность и стабильность соединения.

Кабель получил двойное экранирование E/STP, которое должно снижать взаимные помехи между проводниками. Внешняя оболочка выполнена из плотной стальной оплётки, призванной повысить устойчивость к истиранию и растяжению. Внутри используется жила из бескислородной меди, которая, по данным производителя, помогает уменьшить потери сигнала при передаче данных.

Конструкция также предусматривает перекрёстное расположение восьми витых пар для снижения риска помех и перебоев сигнала. Разъёмы RJ-45 получили медный корпус и позолоченные контакты и соединения. Такое исполнение, как утверждает Asus, повышает устойчивость к электромагнитным помехам, износу и окислению по сравнению с обычными разъёмами с железным корпусом.