Linux теперь можно защитить «Защитником Windows». Microsoft Defender теперь доступен для этой операционной системы ⁠ 3

Компания Microsoft выпустила свой антивирус Microsoft Defender для операционной системы Linux. Это довольно иронично, учитывая, что изначально это ПО называлось Windows Defender.

Напомним, Microsoft Defender интегрирован в Windows 11 (до этого в Windows 10) и в последние годы является отличным решением для большинства пользователей. Согласно различным тестам, он обеспечивает отличный уровень защиты, а это значит, что обычным пользователям зачастую нет смысла покупать другое антивирусное ПО.

Microsoft говорит, что Defender для Linux ориентирован на рабочие станции и предлагает комплексную систему защиты. Компания отмечает, что популярность Linux растёт, а это означает, что она становится привлекательнее и для злоумышленников.

Microsoft Defender уже поддерживает основные дистрибутивы Linux, включая RHEL, Ubuntu, Debian, SUSE, Fedora и Oracle Linux. Поддержка распространяется как на настольные, так и на серверные версии этих операционных систем.