Новые флагманы Vivo в Европе будут стоить примерно как iPhone 18 Pro. Стали известны цены на старшие модели линейки X500
Вплоть до 2000 евро
Инсайдер Roland Quandt раскрыл цены на смартфоны Vivo X500 для европейского рынка. Цены, конечно, будут весьма высокими.
Согласно его данным, X500 Pro в конфигурации 12/256 ГБ обойдётся в 1300 евро, что близко к цене iPhone 18 Pro, за который в Европе сегодня просят 1450 евро.
А вот X500 Pro Max будет даже дороже iPhone 18 Pro Max: 1800 евро против 1600 евро. Правда, базовый флагманский iPhone предлагает 256 ГБ флеш-памяти, а флагман Vivo оснащён 12/512 ГБ. Если сопоставлять одинаковые конфигурации, то новинка Apple всё же будет на 50 евро дороже.
Также X500 Pro Max будет доступен в той же конфигурации с комплектом Photographer Kit за 2000 евро.
Базовая модель Vivo X500, судя по всему, в Европе вообще продаваться не будет.