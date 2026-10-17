Новые флагманы Vivo в Европе будут стоить примерно как iPhone 18 Pro. Стали известны цены на старшие модели линейки X500 ⁠ 4

Инсайдер Roland Quandt раскрыл цены на смартфоны Vivo X500 для европейского рынка. Цены, конечно, будут весьма высокими.

Согласно его данным, X500 Pro в конфигурации 12/256 ГБ обойдётся в 1300 евро, что близко к цене iPhone 18 Pro, за который в Европе сегодня просят 1450 евро.

А вот X500 Pro Max будет даже дороже iPhone 18 Pro Max: 1800 евро против 1600 евро. Правда, базовый флагманский iPhone предлагает 256 ГБ флеш-памяти, а флагман Vivo оснащён 12/512 ГБ. Если сопоставлять одинаковые конфигурации, то новинка Apple всё же будет на 50 евро дороже.

Также X500 Pro Max будет доступен в той же конфигурации с комплектом Photographer Kit за 2000 евро.

Базовая модель Vivo X500, судя по всему, в Европе вообще продаваться не будет.