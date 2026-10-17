Microsoft рассматривает вариант сделать даже Minecraft консольным эксклюзивом Xbox? На это намекает её новый опрос геймеров

Компания Microsoft, похоже, действительно рассматривает вариант превратить свои крупнейшие игровые франшизы в консольные эксклюзивы Xbox. На это намекает её собственный опрос, который она рассылает владельцам этих консолей.

Часть пользователей Xbox, участвующих в программе Insider, начала получать опросник, где, кроме прочего, у игроков спрашивают, как бы они отнеслись, если бы практически все новые игры внутренних студий Microsoft стали бы консольными эксклюзивами Xbox.

Речь в том числе о новых частях таких культовых серий, как Fallout и The Elder Scrolls, и даже о Minecraft, что крайне неожиданно. Исключением в этом опросе сделали только Call of Duty.

Предположительно, опросник отправили геймерам, которые владеют несколькими игровыми платформами, а не только консолями Xbox, так как среди вариантов ответов был «Я бы отказался(ась) от игры, поскольку она больше не будет доступна на предпочитаемой мной консоли».

Важно, что в опроснике отдельно указано, что для ПК ничего не изменится. То есть к полной эксклюзивности Microsoft возвращаться даже не думает, хотя так уже сделала Sony.

Стоит также отметить, что консоли Xbox уже второе поколение продаются в разы хуже PlayStation, а конкретно сейчас их продажи плохи, как никогда ранее. Насколько такой кардинальный шаг может сделать их привлекательнее, вопрос открытый.