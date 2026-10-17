Microsoft рассматривает вариант сделать даже Minecraft консольным эксклюзивом Xbox? На это намекает её новый опрос геймеров
Пока это лишь опрос
Компания Microsoft, похоже, действительно рассматривает вариант превратить свои крупнейшие игровые франшизы в консольные эксклюзивы Xbox. На это намекает её собственный опрос, который она рассылает владельцам этих консолей.
Часть пользователей Xbox, участвующих в программе Insider, начала получать опросник, где, кроме прочего, у игроков спрашивают, как бы они отнеслись, если бы практически все новые игры внутренних студий Microsoft стали бы консольными эксклюзивами Xbox.
Речь в том числе о новых частях таких культовых серий, как Fallout и The Elder Scrolls, и даже о Minecraft, что крайне неожиданно. Исключением в этом опросе сделали только Call of Duty.
Предположительно, опросник отправили геймерам, которые владеют несколькими игровыми платформами, а не только консолями Xbox, так как среди вариантов ответов был «Я бы отказался(ась) от игры, поскольку она больше не будет доступна на предпочитаемой мной консоли».
Важно, что в опроснике отдельно указано, что для ПК ничего не изменится. То есть к полной эксклюзивности Microsoft возвращаться даже не думает, хотя так уже сделала Sony.
Стоит также отметить, что консоли Xbox уже второе поколение продаются в разы хуже PlayStation, а конкретно сейчас их продажи плохи, как никогда ранее. Насколько такой кардинальный шаг может сделать их привлекательнее, вопрос открытый.