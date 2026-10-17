Бюджетный, но очень автономный? Motorola готовит смартфон Moto G47 Power с аккумулятором около 7000 мАч

Компания Motorola готовит новый смартфон, который должен быть недорогим, но при этом предлагать отличную автономность. Потому что модель Moto G47 Power получит аккумулятор ёмкостью около 7000 мАч.

Аппарат засветился в базе European Energy Label, где ёмкость указана, как 6790 мАч, но в характеристиках будет либо 6900, либо 7000 мАч. В любом случае, аппарат должен получиться весьма автономным.

Moto G47 Источник изображения: Motorola

Для сравнения, у обычного Moto G47 батарея имеет ёмкость лишь 5200 мАч. Также у новинки с 20 до 33 Вт повысится мощность зарядки, а ещё известно о защите IP64.

Согласно ранним утечкам, Moto G47 Power получит базовую конфигурацию с 4/128 ГБ памяти. Что касается остального, данных пока нет. Обычная версия G47 имеет экран IPS диагональю 6,67 дюйма и SoC Dimensity 6300.