Первая частная российская орбитальная ракета полетит в 2031 году — она получит жидкостные кислородно-керосиновые двигатели

Российская частная компания «Геоскан» планирует провести первый запуск собственной лёгкой ракеты-носителя в 2031 году. Двухступенчатая ракета будет использовать жидкостные кислородно-керосиновые двигатели и сможет выводить на орбиту полезную нагрузку массой до 900 кг. Об этом сообщил главный конструктор отдела космических ракетных комплексов «Геоскана» Павел Пушкин на конференции «Открывая космос».

В текущем году компания формирует концепцию ракеты и определяет основные требования к проекту. Проектные работы запланированы на 2027–2028 годы, а в 2028–2029 годах предполагается провести огневые испытания одного из крупных агрегатов. Первый запуск намечен на 2031 год.

По словам Пушкина, специалисты уже определили архитектуру будущего ракетно-космического комплекса и сформировали основные технические требования. Сейчас компания разрабатывает конструкторскую документацию и отдельные системы, выполняет проектные расчёты, а также изготавливает и испытывает экспериментальные узлы.

Параллельно «Геоскан» создаёт инфраструктуру для подготовки и проведения запусков. В неё войдут производственные и испытательные площадки, наземный комплекс, системы логистики, запуска и телеметрии, а также средства управления и эксплуатации ракеты. Проект предполагает сотрудничество с промышленными предприятиями. Сторонние разработки планируется использовать там, где технологии уже достаточно отработаны, а создание собственных решений не даёт существенных преимуществ и не приводит к критической зависимости от поставщиков.

Согласно опубликованным характеристикам, стартовая масса ракеты составит 55 тонн, диаметр — 2 м, а длина — 25,9 м. Расчётная грузоподъёмность достигнет 900 кг. Двигательная установка будет использовать насосную подачу компонентов топлива без дожигания генераторного газа. В «Геоскане» подчёркивают, что при разработке ракеты учитывают не только лётные характеристики, но и требования к производству, испытаниям, запуску и дальнейшей эксплуатации.