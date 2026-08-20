Samsung Galaxy A58 засветился в Сети

Несмотря на то, что Samsung Galaxy A57 вышел не так давно, Samsung уже работает над преемником — моделью Galaxy A58. Смартфон засветился в базе GSMA IMEI с каталожным номером SM-A5860.

Samsung Galaxy A57 Источник изображения: Samsung

Эта база не раскрывает технических характеристик. Учитывая традиционный график Samsung, презентация смартфона может состояться в первом квартале 2027 года — компания регулярно обновляет серию Galaxy A5x в начале года.

Одновременно в базе GSMA IMEI обнаружилось еще одно неизвестное устройство Samsung — Galaxy Xcover FR с номером модели SM-G778B. Название Xcover указывает на принадлежность к семейству защищенных смартфонов Samsung. Характеристики Galaxy Xcover FR также неизвестны.