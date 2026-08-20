Представлен Nissan Murano 2027: новая комплектация Dark Armor, 241 л.с., 9-ступенчатый «автомат» и полный привод уже в базе

Кроссовер 2027 года прибавил в цене и получил специальный режим езды по снегу

Nissan представила Murano 2027 модельного года. Кроссовер получил новую версию Dark Armor с черным декором и расширенным оснащением, однако одновременно лишился самой доступной комплектации SV. В результате минимальная цена Murano в США выросла сразу на $2320. Теперь базовый Nissan Murano стоит от $43 990 без учета обязательного сбора за доставку в размере $1545. Таким образом, фактически минимальная стоимость автомобиля теперь выросла до $45 535.

Главным пополнением семейства стала комплектация Dark Armor стоимостью от $46 990. Она расположилась между версиями SL и Platinum и отличается прежде всего оформлением экстерьера: кроссовер получил глянцевые черные эмблемы и декоративные элементы, 21-дюймовые колесные диски и специальные шильдики Dark Armor.

В салоне Murano Dark Armor установлены перфорированные кресла с отделкой Prima-Tex графитового цвета. Передние сиденья получили электропривод и подогрев. Также в оснащение входят панорамная крыша, звукоизолирующие передние боковые стекла, аудиосистема Bose с 10 динамиками и многоцветная атмосферная подсветка.

Кроссовер оснащен двумя 12,3-дюймовыми экранами: цифровой приборной панелью и мультимедийной системой NissanConnect со встроенными сервисами Google. Также предусмотрены беспроводная зарядка Qi2, двухзонный климат-контроль, автоматически затемняющееся зеркало заднего вида и комплекс электронных ассистентов ProPILOT Assist.

Техническая часть серьезных изменений не претерпела: все версии Nissan Murano 2027 года оснащаются 2,0-литровым четырехцилиндровым турбомотором VC-Turbo. Он развивает 241 л.с. и работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод — уже в базе. Одним из немногих технических новшеств 2027 модельного года стал режим Snow Mode, предназначенный для движения по снегу и другим скользким покрытиям.