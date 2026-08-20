Космический «эвакуатор» сломался: NASA отменило уникальную операцию по спасению телескопа Swift

NASA и Katalyst Space отказались от попытки поднять орбиту космической обсерватории Neil Gehrels Swift с помощью экспериментального аппарата Link. Причиной стали продолжающиеся проблемы с системой ориентации Link, из-за которых физический захват телескопа сочли небезопасным, сообщает SpaceNews.

Аппарат Link был запущен 3 июля на ракете Pegasus XL с необычной задачей: приблизиться к Swift, захватить обсерваторию и с помощью собственных двигателей поднять ее на более высокую орбиту. Такая операция могла бы продлить срок работы научного аппарата NASA, орбита которого снижается быстрее ожидаемого.

Однако вскоре после запуска у самого Link возникли серьезные технические проблемы. 28 июля Katalyst Space сообщила, что аппарат вошел в неконтролируемое вращение сразу по нескольким осям из-за неполадок системы ориентации. В частности, он потерял два из трех маховиков, используемых для управления положением в пространстве, а двигатели реактивной системы управления работали лишь частично.

Инженерам удалось существенно улучшить ситуацию. К началу августа скорость вращения Link снизили с 9 до 1,47 градуса в секунду. Для стабилизации пришлось использовать электрические двигатели, первоначально предназначенные для изменения орбиты телескопа. Позднее специалисты установили новое полетное программное обеспечение, которое должно было позволить продолжить миссию.

Еще 11 августа Katalyst рассчитывала, что после обновления Link сможет сблизиться со Swift и попытаться его захватить. Но 20 августа компания после консультаций с NASA окончательно отказалась от этой части миссии. Стороны не раскрывают конкретные критерии, по которым операция была признана слишком рискованной.

При этом Link еще может быть использован для испытаний технологий орбитального обслуживания. NASA и Katalyst рассматривают возможность провести сближение и операции в непосредственной близости от Swift, но без физического контакта и последующего подъема его орбиты.

Swift работает в космосе с 2004 года и специализируется прежде всего на изучении гамма-всплесков. Его орбита постепенно снижается под воздействием верхних слоев земной атмосферы. Высокая солнечная активность увеличивает плотность атмосферы на высоте спутника, усиливая сопротивление и ускоряя потерю высоты.

NASA еще в 2025 году начало изучать возможность спасения обсерватории с помощью коммерческих аппаратов. Успех Link мог бы стать важной демонстрацией технологии продления срока службы спутников, которые изначально не проектировались для обслуживания после запуска.