Сегодня утром, 19 августа, на Земле началась магнитная буря —уровня G1. Геомагнитные возмущения усилились примерно после 08:45 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Источник изображения: SDO/ NASA через ТАСС

Причиной происходящего стало воздействие корональной дыры на Солнце. Такие области отличаются открытой конфигурацией магнитного поля и становятся источниками потоков высокоскоростного солнечного ветра. Достигая Земли, эти потоки способны возмущать магнитосферу планеты.

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, нестабильная геомагнитная обстановка может сохраняться до 21 августа. При этом значительного усиления активности специалисты не ожидают: вероятность бурь выше уровня G1 оценивается как низкая.

G1 — минимальный уровень магнитной бури по пятибалльной шкале NOAA, где максимальному уровню соответствует G5. При таких событиях возможны слабые колебания в энергосистемах, незначительное влияние на работу спутников и расширение зоны наблюдения полярных сияний.