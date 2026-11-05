Пока только в США

Это как немного урезанная RTX 5090, но с 84 ГБ памяти и за 18 000 долларов. RTX Pro 5500 поступила в продажу ⁠ 1

Компания Nvidia представила профессиональную видеокарту RTX Pro 5500 месяц назад, а теперь она впервые появилась в продаже. Оказалось, что рекомендованная цена адаптера составляет 18 000 долларов.

Напомним, технически это немного урезанная RTX 5090, но с 84 ГБ памяти. Также можно сказать, что это немного урезанная RTX Pro 6000 Blackwell, у которой 96 ГБ памяти.

Довольно любопытно, что RTX 5090 с 32 ГБ памяти продаются по цене вплоть до 10 000 долларов, а примерно та же карта, но с объёмом памяти в 2,6 раза больше, стоит «лишь» 18 000 долларов.

К слову, первый продавец в США, а это SHI Government Solutions, сразу продаёт карту с небольшой скидкой: за 17 410 долларов.