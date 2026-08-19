Кроссовер BMW проехал больше 1000 км без капли бензина: BMW iX3 50L установил рекорд запаса хода среди электромобилей компании

При заявленном запасе хода 919 км кроссовер проехал 1030 км

Электротранспорт

BMW установила новый рекорд запаса хода для своих серийных электромобилей: кроссовер BMW iX3 50L преодолел 1030,2 км без подзарядки в ходе специального испытательного заезда в Китае. Причем к финишу в аккумуляторе оставалось еще 5% заряда, сообщило китайское подразделение BMW.

Скриншот видео BMW Weibo
Скриншот видео BMW Weibo
Источник изображения: BMW Weibo

Маршрут проходил от производственной площадки BMW в Шэньяне до исследовательского центра компании в Пекине. Весь путь протяженностью более тысячи километров автомобиль проехал без промежуточной зарядки. Результат оказался выше официального показателя модели: запас хода iX3 50L по китайскому циклу CLTC составляет 919 км. Ранее электромобиль также прошел испытания в районе озера Цинхай — тогда он смог проехать на одной зарядке 805 км.

В основе нового iX3 лежит электрическая архитектура BMW нового поколения — с 800-вольтовой электрической системов. Среди ключевых новшеств — цилиндрические аккумуляторные ячейки диаметром 46 мм и батарейный блок без традиционного разделения на модули. BMW связывает высокую эффективность не только с новой батареей, но и с оптимизацией электродвигателей, системы терморегулирования и аэродинамики автомобиля.

Предварительные заказы на BMW iX3 50L в Китае откроются 21 августа в рамках автосалона в Чэнду.

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