Кроссовер BMW проехал больше 1000 км без капли бензина: BMW iX3 50L установил рекорд запаса хода среди электромобилей компании

BMW установила новый рекорд запаса хода для своих серийных электромобилей: кроссовер BMW iX3 50L преодолел 1030,2 км без подзарядки в ходе специального испытательного заезда в Китае. Причем к финишу в аккумуляторе оставалось еще 5% заряда, сообщило китайское подразделение BMW.

Скриншот видео BMW Weibo Источник изображения: BMW Weibo

Маршрут проходил от производственной площадки BMW в Шэньяне до исследовательского центра компании в Пекине. Весь путь протяженностью более тысячи километров автомобиль проехал без промежуточной зарядки. Результат оказался выше официального показателя модели: запас хода iX3 50L по китайскому циклу CLTC составляет 919 км. Ранее электромобиль также прошел испытания в районе озера Цинхай — тогда он смог проехать на одной зарядке 805 км.

В основе нового iX3 лежит электрическая архитектура BMW нового поколения — с 800-вольтовой электрической системов. Среди ключевых новшеств — цилиндрические аккумуляторные ячейки диаметром 46 мм и батарейный блок без традиционного разделения на модули. BMW связывает высокую эффективность не только с новой батареей, но и с оптимизацией электродвигателей, системы терморегулирования и аэродинамики автомобиля.

Предварительные заказы на BMW iX3 50L в Китае откроются 21 августа в рамках автосалона в Чэнду.