Самолёт «Танго» за 100 млн рублей и с российским двигателем готовят к сертификации: Spectra Aircraft получила сертификат разработчика авиатехники ⁠ 2

Spectra Aircraft, входящая в S7 Group и создающая лёгкий самолёт «Танго», получила сертификат разработчика авиационной техники. Документ подтверждает соответствие компании требованиям, предъявляемым к организациям, занимающимся проектированием воздушных судов. В рамках сертификации специалисты изучили документацию, описывающую работу Spectra Aircraft, а также проверили конструкторское бюро компании в Москве и Ступинском районе Подмосковья.

Тем временем программа разработки «Танго» перешла к инженерным испытаниям. Суммарный налёт экспериментальных самолётов уже превысил 100 часов. Во время наземных и лётных проверок специалисты оценивают аэродинамические характеристики машины, работу её систем и соответствие заложенным требованиям. Полученные данные используют для дальнейшей доработки конструкции. Сейчас завершаются работы по подготовке к макетной комиссии. Следующим этапом станут сертификационные испытания: сначала наземные, затем лётные.

«Танго» — лёгкий учебно-тренировочный самолёт. Его оснастят отечественным двигателем мощностью 200 л. с., созданным СКБ АРД, входящим в S7 Group. Планер изготавливается из углеволокна предприятия «Композитный дивизион Росатома». Ориентировочная стоимость машины — 100 млн рублей.