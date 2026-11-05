Самолёт «Танго» за 100 млн рублей и с российским двигателем готовят к сертификации: Spectra Aircraft получила сертификат разработчика авиатехники

Следующим этапом станут сертификационные испытания

Spectra Aircraft, входящая в S7 Group и создающая лёгкий самолёт «Танго», получила сертификат разработчика авиационной техники. Документ подтверждает соответствие компании требованиям, предъявляемым к организациям, занимающимся проектированием воздушных судов. В рамках сертификации специалисты изучили документацию, описывающую работу Spectra Aircraft, а также проверили конструкторское бюро компании в Москве и Ступинском районе Подмосковья.

Самолёт «Танго» за 100 млн рублей и с российским двигателем готовят к сертификации: Spectra Aircraft получила сертификат разработчика авиатехники
Источник изображения: S7 Airlines

Тем временем программа разработки «Танго» перешла к инженерным испытаниям. Суммарный налёт экспериментальных самолётов уже превысил 100 часов. Во время наземных и лётных проверок специалисты оценивают аэродинамические характеристики машины, работу её систем и соответствие заложенным требованиям. Полученные данные используют для дальнейшей доработки конструкции. Сейчас завершаются работы по подготовке к макетной комиссии. Следующим этапом станут сертификационные испытания: сначала наземные, затем лётные.

 «Танго» — лёгкий учебно-тренировочный самолёт. Его оснастят отечественным двигателем мощностью 200 л. с., созданным СКБ АРД, входящим в S7 Group. Планер изготавливается из углеволокна предприятия «Композитный дивизион Росатома». Ориентировочная стоимость машины — 100 млн рублей.

АвиацияS7Источники:ТАСС

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: OpenAI представила GPT-6 Cyber — ИИ с критическим рейтингом кибербезопасности для ограниченного круга пользователейСледующая публикация: Это как немного урезанная RTX 5090, но с 84 ГБ памяти и за 18 000 долларов. RTX Pro 5500 поступила в продажу
Главное
Все новости
6 минут назадНа что будут способны будущие процессоры Ryzen на архитектуре Zen 6. 10-ядерная модель засветилась в тесте
21 минуту назадCamry на максималках. В Китае представлена новая Toyota Avalon: гибридные системы, расход 4,57 л/100 км и цена от 134 тыс. юаней (1,63 млн рублей)
30 минут назад1Это как немного урезанная RTX 5090, но с 84 ГБ памяти и за 18 000 долларов. RTX Pro 5500 поступила в продажу
53 минуты назадOpenAI представила GPT-6 Cyber — ИИ с критическим рейтингом кибербезопасности для ограниченного круга пользователей
20:257Max подключат к государственной системе контроля мобильных операторов — мессенджер научат проверять, действуют ли SIM-карты, привязанные к аккаунтам
Motorola сделала смартфон, который снимает лучше Galaxy S26 Ultra, iPhone 18 Pro и Oppo Find X9 Ultra. Motorola Signature 27 занял второе место в рейтинге DxOMark20:126Motorola сделала смартфон, который снимает лучше Galaxy S26 Ultra, iPhone 18 Pro и Oppo Find X9 Ultra. Motorola Signature 27 занял второе место в рейтинге DxOMark Лучше Motorola Signature 27 снимает только Huawei Pura 80 Ultra
19:478Wi-Fi отваливается, SIM-карты «исчезают»: после обновления One UI 9 смартфоны Samsung теряют Wi-Fi, мобильную сеть и SIM-карты
19:314Colossus Илона Маска растёт на глазах: SpaceX ускоряет строительство гигантских ИИ-дата-центров, аналитики считают, что цель в 10 ГВт за 2027 год вполне достижима
Представлен суперфлагман Motorola Signature 27: 7000 мА·ч, 200 Мп, яркий экран Tandem OLED, IP69, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и 7 лет обновлений — 1600 долларов18:4913Представлен суперфлагман Motorola Signature 27: 7000 мА·ч, 200 Мп, яркий экран Tandem OLED, IP69, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и 7 лет обновлений — 1600 долларов В главном модуле основной камеры используется датчик Sony Lytia 910 формата 1/1,28 дюйма
Российский аналог Starlink: «Бюро 1440» готовит новое поколение интернет-спутников «Рассвет-4» из 374 аппаратов16:4141Российский аналог Starlink: «Бюро 1440» готовит новое поколение интернет-спутников «Рассвет-4» из 374 аппаратов Они разместятся на орбите на высоте 800 км
15:4310Gemini заело: Android Auto бесконечно переспрашивает, кому позвонить
14:2124От Балтики до Тихого океана: «Билайн» расширил сеть 5G еще на 13 городов
14:1510Читать, слушать, переключаться: «Литрес» вошёл в подписку «СберПрайм»
12:471020 000 мАч и максимальная защита корпуса за 23 100 рублей. В России стартовали продажи неубиваемого смартфона RugKing 5 Pro
Flipper One — очень необычный компьютер и мультитул на Linux — оценили в $37912:2826Flipper One — очень необычный компьютер и мультитул на Linux — оценили в $379 Компания открыла предзаказы на многофункциональное устройство с Linux, Wi-Fi 6E и поддержкой 5G, но рост цен на память поставил рентабельность проекта под угрозу
12:241Мощный малыш, который может заряжать 3 устройства одновременно. Представлен магнитный пауэрбанк Ugreen MagFlow Qi2.2 Slim
NASA представило модульный самолёт X-70 Fractal12:2213NASA представило модульный самолёт X-70 Fractal Крейсерская скорость около 800 км/ч и дальность полета более 2700 км
12:094В России теперь можно создать собственный дизайн iPhone Duo, цены — от 810 тыс. до 8 млн рублей
Новый премиум-Monjaro выходит 12 ноября: Geely Monjaro L Plus получил гибридную систему на 313 л.с., 6 экранов, пневмоподвеску и полноуправляемое шасси11:5419Новый премиум-Monjaro выходит 12 ноября: Geely Monjaro L Plus получил гибридную систему на 313 л.с., 6 экранов, пневмоподвеску и полноуправляемое шасси Есть версия и с обычным 2,0-литровым мотором, она чуть менее мощная
11:419В России создают комплекс для новых спутников «Экспресс»
11:347Доставку товаров и готовой еды в Ташкенте доверят роботам
11:258Sony выпустила Android 17 сразу для двух смартфонов Xperia — часть функций до релиза не добралась
11:206Очень тонкий Huawei с новым экраном. Huawei Mate 80 Air выйдет раньше срока
11:1132Не взлетел: спекулянты, скупившие новые iPhone по завышенным ценам, вместо ожидаемой сверхприбыли ушли в минус
11:0139Россияне выбирают крайности: спрос на дешёвые и премиальные телевизоры растёт, а средний сегмент проседает
10:51Никто ничего не продаёт. ZTE опровергла продажу бизнеса смартфонов и пригрозила СМИ судами
10:474Starlink обеспечит интернетом все самолёты Boeing 787-9 авиакомпании Air Tahiti Nui
10:4330Сэм Альтман не собирался отбирать оперативную память у пользователей ПК: глава OpenAI объяснил свои слова
10:4219АвтоВАЗ еще не продал все машины 2024 года выпуска — на них объявлены скидки
10:265Ни капли воды не пролилось из стаканов при 180 км/ч: индийский поезд Vande Bharat прошел необычный тест на плавность хода
10:1315Corsair в центре скандала: компания отменила заказ на ПК с RTX 5090 за $9000, а затем подняла цену на $2400
Глобальный Honor Magic 9 Pro Max проверили в деле: опубликованы первые примеры снимков на основную камеру и телевик09:544Глобальный Honor Magic 9 Pro Max проверили в деле: опубликованы первые примеры снимков на основную камеру и телевик GSM Arena показала фотографии, сделанные основной камерой и модулем с перископическим телеобъективом