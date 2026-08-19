Бывшие инженеры SpaceX строят роботизированный завод для стальных деталей и метят в 80% автономности

Стартап 1872, основанный выходцами из команды Raptor, получил $15 млн и уже в 2027 году запустит прототип фабрики, где ИИ и роботы сварят инфраструктуру для дата-центров и ядерных реакторов

Трое бывших инженеров SpaceX, включая руководителя интеграции двигателей Raptor Дэна Саммерса, основали компанию 1872. Их цель — к 2027 году запустить прототип завода, который автоматизирует большую часть процесса изготовления стальных деталей для критической инфраструктуры. Стартап официально открылся 22 июля церемонией на объекте Factory One в штате Огайо, получив $15 миллионов начального финансирования.

Компания начинает с производства стальных салазок (skids) — прямоугольных рам, служащих передвижным основанием для модульных зданий. Основные заказчики — разработчики дата-центров и малых модульных ядерных реакторов. Выбор намеренно консервативный: в отличие от аэрокосмических компонентов, салазки относятся к компонентам с меньшими требованиями к точности, что оставляет пространство для манёвра при отладке автоматизации.

За ставкой на роботов стоит не только экономика. Американское сварочное общество оценивает, что к 2029 году США потребуется 320 500 новых специалистов по сварке из-за старения кадров и растущего спроса, тогда как ужесточение иммиграционной политики сокращает приток рабочей силы в сварочно-интенсивные отрасли вроде судостроения. «Проблема, которую мы решаем: как строить больше при сокращающемся пуле квалифицированной рабочей силы», — говорит Саммерс.

Фото: 1872

Технологический фундамент 1872 вырос из опыта SpaceX. Команда Raptor использовала «умное ПО» для отслеживания и управления изготовлением оборудования двигателей, что позволило пройти путь от первого полномасштабного концепта до серийной версии за три года — против типичных двух десятилетий для авиационного двигателя. Теперь этот подход переносится на стальное производство.

Для сварочных операций 1872 сотрудничает с компанией Path Robotics из Колумбуса. Её роботизированные руки проводят дуговую сварку с временем 70% против 10–12% у человека и дают 95–100% выход качественных деталей с первого прохода. Стоимость сварки падает с $0,78 до $0,12 за дюйм шва — снижение на 85%.

Сварка одной салазки занимает 2–4 часа, но сборка всех нарезанных компонентов перед сваркой может растянуться на 4–5 дней. Именно этот этап сборки компания хочет автоматизировать в первую очередь. Долгосрочное видение предполагает систему Architect — ИИ, который принимает цифровые файлы заказчика и создаёт полный производственный план с расчётом стоимости и материалов. Затем система Conductor оркеструет исполнение: автономные тележки, роботизированные руки, движущиеся по рельсам вдоль линии. Саммерс подчёркивает: «Мы не строим догматично полную автономность — можем остановиться на 80%, если дальнейшая автоматизация даст лишь убывающую отдачу».