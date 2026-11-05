Чтобы поиграть в игру о распаковке GeForce 8800 GTX нужна RTX 4070 или лучше RTX 5080. Вышла игра GeForce 8800 GTX - 20 Years of a Legend ⁠ 1

В честь 20-летия видеокарты GeForce 8800 GTX компания Nvidia поддержала проект художника Unreal Engine Дилан Браун, который создал игру под названием GeForce 8800 GTX – 20 Years of a Legend, где игроку фактически предлагается распаковать ту самую видеокарту и установить её в свой виртуальный ПК.

Автор воссоздал типичный уголок геймера 20-летней давности с культовыми игровыми аксессуарами Logitech и прочими привычными атрибутами.

Имеются также отсылки к истории Nvidia, включая видеокарты TNT2, GeForce 2, GeForce 6800 Ultra и системную плату nForce 680i.

Конечно, игрой всё это назвать сложно, но сама идея занятная. Иронично также, что для запуска игры про GeForce 8800 GTX нужна RTX 4070, так как именно она указана в минимальных системных требованиях. А желательно вообще иметь RTX 5080, указанную в рекомендованных.