ATBM6175 позволит внедрять Wi-Fi 7 в компактные и недорогие устройства

В Китае появился собственный чип Wi-Fi 7 — он обеспечивает скорость до 720 Мбит/с ⁠ 2

Китайская AltoBeam представила беспроводной чип ATBM6175, который компания называет первым в стране решением для передачи данных с поддержкой Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be). Все ключевые технологии микросхемы, по заявлению разработчика, созданы самостоятельно.

ATBM6175 поддерживает каналы шириной до 80 МГц, модуляцию 4096-QAM и технологию MLO, позволяющую одновременно использовать несколько каналов связи. Заявленная пиковая скорость на физическом уровне достигает 720 Мбит/с.

Разработчики также улучшили радиочастотный тракт и приёмный модуль. Архитектуру чипа оптимизировали для снижения энергопотребления и количества дополнительных компонентов. Отдельное внимание уделили совместной работе Wi-Fi и Bluetooth: новая система должна уменьшить взаимные помехи и предотвратить задержки при одновременной передаче данных и подключении беспроводной периферии.

AltoBeam рассчитывает, что ATBM6175 позволит производителям внедрять Wi-Fi 7 в компактные и недорогие устройства без существенного усложнения аппаратной платформы.