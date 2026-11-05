Российская замена Boeing 737 и Airbus A320: второй серийный МС-21 почти готов подняться в небо, этот авиалайнер предназначен для «Аэрофлота» ⁠ 1

На Иркутском авиационном заводе продолжается подготовка ко второму серийному полёту самолёта МС-21-310. Воздушное судно с заводским номером МС.0015 предназначено для авиакомпании «Аэрофлот» и сейчас проходит заключительные наземные проверки перед первым вылетом.

Специалисты лётно-испытательного подразделения проверяют работоспособность бортовых систем и оборудования. По словам лётчика-испытателя первого класса Иркутского авиазавода Евгения Аверьянова, самолёт практически готов к полёту.

После завершения наземных проверок экипажу предстоит выполнить пробежки по взлётно-посадочной полосе. Если всё пройдёт штатно, следующим этапом станут лётные испытания.

МС-21 — российский среднемагистральный пассажирский самолёт нового поколения, предназначенный для перевозки от 163 до 211 пассажиров (дальность полета со 175 пассажирами — 3830 км). Лайнер рассчитан на выполнение наиболее востребованных маршрутов между крупными городами и должен конкурировать с зарубежными лайнерами Airbus A320neo и Boeing 737 MAX. Самолёт оснащён современным аэродинамическим крылом из композиционных материалов, передовым бортовым оборудованием и двумя турбовентиляторными двигателями ПД-14.