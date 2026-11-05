Camry на максималках. В Китае представлена новая Toyota Avalon: гибридные системы, расход 4,57 л/100 км и цена от 134 тыс. юаней (1,63 млн рублей)

Совместное предприятие FAW Toyota официально представило обновлённый седан Avalon. Модель получила семь комплектаций, переработанный дизайн в духе Camry XV80, расширенное оснащение и систему помощи водителю Toyota Pilot. Официальные цены — от 179 до 237 тыс. юаней, а с учётом временных специальных предложений — от 134 до 192 тыс. юаней (это примерно 2,18–2,88 млн рублей по прайс-листу и 1,63–2,34 млн рублей с учётом скидок).

Дизайн седана заметно переработали — теперь Avalon напоминает Camry XV80 с поправкой на габариты. Размеры Avalon составляют 5055 х 1850 х 1450 мм, колёсная база — 2870 мм. В зависимости от комплектации автомобиль оснащается колёсными дисками диаметром 17, 18 или 19 дюймов. Также предусмотрены тонированные задние стёкла с солнцезащитными шторками и электропривод крышки багажника.

В салоне — медиасистема с экраном диагональю 10,25 или 15,6 дюйма, цифровая паyель приборов с экраном диагональю 8,8 дюйма, проекционный дисплей. Медиасистема поддерживает Apple CarPlay, Huawei HiCar и Carlink.

Avalon оснащается передними и задними сиденьями с подогревом и вентиляцией. В передних креслах есть функция массажа и электрические подставки для ног. Среди других опций — аудиосистема на 8 или 14 динамиков, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и панорамная крыша с электроприводом солнцезащитной шторки. За безопасность отвечают система помощи водителю Toyota Pilot и десять подушек безопасности, которые входят в стандартное оснащение всех версий. В зависимости от комплектации Toyota Pilot предлагает от 8 до 14 функций.

Базовый бензиновый Avalon оснащается двухлитровым двигателем мощностью 173 л. с. и трансмиссией Direct Shift-CVT. Заявленный средний расход — 6,21 л на 100 км (по циклу WLTC).

Гибридная версия с двигателем 2,5 литра получила ДВС мощностью 185 л.с. и электромотор мощностью 136 л.с., расход — 4,57 л на 100 км.

Промежуточная версия — гибрид на базе 2,0-литрового мотора: мощность ДВС — 152 л.с., электромотора — 113 л.с. Расход — 4,31 или 4,54 л на 100 км по циклу WLTC (в зависимости от комплектации).