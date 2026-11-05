300 маленьких магнитов и 12 больших: Thea Energy испытывает необычный термоядерный реактор

Термоядерную электростанцию хотят запустить к 2035 году

Американская компания Thea Energy в сотрудничестве со специалистами Массачусетского технологического института (MIT) испытала полноразмерный сверхпроводящий магнит для своего стелларатора Eos. Проверка должна показать, выдержит ли конструкция экстремальные магнитные поля и механические нагрузки, необходимые для работы будущей термоядерной электростанции.

300 маленьких магнитов и 12 больших: Thea Energy испытывает необычный термоядерный реактор
Источник изображения: Thea Energy

Испытания пройдут в криогенных лабораториях MIT. Учёные проверят работу плоской охватывающей катушки при максимальном магнитном поле и механической нагрузке, а также оценят её эффективность и надёжность. Полученные данные помогут создать модели для прогнозирования поведения магнита в реальных условиях эксплуатации.

Thea Energy использует необычную для стеллараторов архитектуру с плоскими катушками. Традиционные установки требуют сложных трёхмерных магнитов, которые трудно и дорого производить. В конструкции Eos вместо них применяются 12 крупных охватывающих катушек и около 300 небольших программируемых магнитов. Первые создают основное магнитное поле, а вторые позволяют точно настраивать его конфигурацию.

Небольшие магниты можно регулировать и заменять по отдельности, компенсируя погрешности сборки и износ оборудования. Их полноразмерные образцы компания уже изготовила и проверила. Теперь очередь дошла до испытаний основной охватывающей катушки — одного из ключевых элементов установки.

Результаты сотрудничества с MIT должны помочь Thea Energy снизить технические риски и приблизить создание коммерческой термоядерной электростанции. Компания рассчитывает запустить её к 2035 году. Следующая разработка — проект Helios — также будет использовать плоские магниты, которые планируют сделать более простыми в производстве и обслуживании.

Thea Energy была основана в 2022 году на базе разработок Принстонского университета и Принстонской лаборатории физики плазмы. Ранее компания объявила о сотрудничестве с Nvidia, Synopsys, Аргоннской национальной лабораторией и Принстонской лабораторией по созданию цифрового двойника будущей электростанции Helios. Однако нынешний проект с MIT посвящён не компьютерному моделированию, а физическим испытаниям реального оборудования.

Наука и космосИсточники:Thea EnergyInteresting Engeneering

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