У AMD всё очень хорошо. Свежий финансовый отчёт показывает, что на Data Center приходится львиная доля всей прибыли
Выручка и прибыль сильно выросли
Компания AMD опубликовала отчёт по итогам третьего квартала 2026 финансового года. Несмотря на кризис на рынке, у компании всё хорошо благодаря направлению Data Center.
В целом, как и Nvidia ранее, AMD фактически превратилась из компании, производящей в первую очередь потребительские CPU и GPU, в компанию, для которой эти направления стали вторичны.
Общая выручка AMD за квартал составила 13,38 млрд долларов, увеличившись за год на 45%. При этом на подразделение Data Center пришлось заметно более половины: 8,55 млрд против 4,3 млрд годом ранее. То есть это направление выросло вдвое. Конечно, у Nvidia доля выручки от Data Center ещё выше, но AMD активно движется в том же направлении.
Операционная и чистая прибыль составили 2,83 и 2,43 млрд долларов соответственно, увеличившись в годовом выражении на 123% и 95%.
При этом подразделение Client and Gaming Segment, которое занимается как раз выпуском потребительских процессоров и видеокарт, суммарно принесло компании 3,7 млрд долларов, показав спад на 8%. Более того, конкретно игровое и вовсе просело почти вдвое: с 1,3 млрд до 773 млн долларов. Что касается прибыли, Client and Gaming Segment принесло 573 млн, но год назад 867 млн долларов.