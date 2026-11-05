У AMD всё очень хорошо. Свежий финансовый отчёт показывает, что на Data Center приходится львиная доля всей прибыли

Компания AMD опубликовала отчёт по итогам третьего квартала 2026 финансового года. Несмотря на кризис на рынке, у компании всё хорошо благодаря направлению Data Center.

В целом, как и Nvidia ранее, AMD фактически превратилась из компании, производящей в первую очередь потребительские CPU и GPU, в компанию, для которой эти направления стали вторичны.

Общая выручка AMD за квартал составила 13,38 млрд долларов, увеличившись за год на 45%. При этом на подразделение Data Center пришлось заметно более половины: 8,55 млрд против 4,3 млрд годом ранее. То есть это направление выросло вдвое. Конечно, у Nvidia доля выручки от Data Center ещё выше, но AMD активно движется в том же направлении.

Операционная и чистая прибыль составили 2,83 и 2,43 млрд долларов соответственно, увеличившись в годовом выражении на 123% и 95%.

При этом подразделение Client and Gaming Segment, которое занимается как раз выпуском потребительских процессоров и видеокарт, суммарно принесло компании 3,7 млрд долларов, показав спад на 8%. Более того, конкретно игровое и вовсе просело почти вдвое: с 1,3 млрд до 773 млн долларов. Что касается прибыли, Client and Gaming Segment принесло 573 млн, но год назад 867 млн долларов.