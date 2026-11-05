В России начали продавать кроссовер Changan Uni-Z: 147 л.с. и 3,25 млн рублей

Компания Changan начала продажи в России нового кроссовера Uni-Z. Из особенностей новинки — полностью оцинкованный кузов (за исключением крыши), богатое оснащение уже в базовой версии и набор зимних опций.

Длина машины составляет 4718 мм, колесная база — 2780 мм. Дорожный просвет равен 179 мм. Объём багажника варьируется от 638 до 1425 литров в зависимости от положения задних сидений.

Под капотом — 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, привод исключительно передний. Заявленный расход топлива — 7,4 л на 100 км по циклу CLTC. Для автомобиля предусмотрены четыре цвета кузова и три варианта отделки салона.

Цена начальной комплектации «Люкс» — 3,25 млн рублей. В неё входят светодиодная оптика, 19-дюймовые колёсные диски, панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника, мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль.

Цена версии «Техно» — 3,35 млн рублей. За дополнительные 100 тыс. рублей покупатель получает 20-дюймовые диски, вентиляцию передних кресел, электрорегулировки обоих передних сидений, аудиосистему Sony, беспроводную зарядку, атмосферную подсветку салона, систему мониторинга слепых зон, ассистент перестроения и дополнительные парковочные датчики.

Уже в базовой комплектации предусмотрены подогревы лобового стекла, рулевого колеса и всех сидений, а также дистанционный запуск двигателя с ключа. Кроме того, установлен увеличенный пятилитровый бачок стеклоомывателя.