Samsung выпустила One UI 9.0 для самого доступного смартфона серии Galaxy A — Galaxy A06 5G

В состав прошивки вошел октябрьский патч безопасности

Samsung начала распространять финальную версию One UI 9.0 для бюджетного смартфона Galaxy A06 5G — самой доступной модели серии Galaxy A. Обновление уже появляется в разных странах, в том числе в Индии, которая оказалась среди первых рынков. Размер прошивки составляет около 2,83 ГБ, номер сборки — A066BXXU8DZJ7.

Samsung выпустила One UI 9.0 для самого доступного смартфона серии Galaxy A — Galaxy A06 5G
Источник изображения: SamMobile // Abhijeet Mishra

Вместе с новой версией интерфейса смартфон получает октябрьский патч безопасности 2026 года, устраняющий 62 уязвимости. One UI 9.0 расширяет возможности настройки панели быстрых параметров, улучшает работу Samsung DeX и приложения Samsung Notes, а также добавляет ряд изменений для пользователей с ограниченными возможностями.

Распространение прошивки в других странах ожидается в ближайшие дни.

Мобильные телефоныSamsungИсточники:Sammobile

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