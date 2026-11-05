На что будут способны будущие процессоры Ryzen на архитектуре Zen 6. 10-ядерная модель засветилась в тесте

Инженерный образец процессора AMD нового поколения из линейки Medusa Point, основанный на архитектуре Zen 6, засветился в Geekbench, где смог сравняться с лучшими в этом тесте процессорами текущего поколения в однопоточном режиме.

Неназванная новинка набрала 3100 баллов в Geekbench 7. Это на 1,6% больше, чем у Ryzen 9 9950X3D, но новый CPU, судя по данным бенчмарка, работал на частоте всего 2 ГГц. Хотя нельзя исключать, что частота была определена неверно. Для сравнения, Ryzen 7 9850X3D и Ryzen 9 9950X3D2 набирают примерно на 30-60 баллов больше. То есть это на уровне лучших результатов Zen 5.

В многопоточном режиме результат составил 18 313 баллов при наличии 10 ядер в конфигурации 4+6. То есть это, видимо, какой-то из обычных мобильных Ryzen AI 500. При этом, к примеру, Ryzen AI MAX 390 набирает чуть меньше, а у него 12 ядер, и все обычные Zen 5.